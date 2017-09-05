НАЗК виявило порушення в декларації Авакова

Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2015 рік.

Про це йдеться в рішенні НАЗК, текст якого мають "Українські новини".

Зокрема, Аваков продав картину художника А. Попова "Портрет дівчини" за 1,5 млн гривень і вказав це в розділі "Доходи, в тому числі подарунки", не вказавши при цьому цю інформацію в розділі "Витрати і угоди".

Таким чином, Аваков порушив вимоги ч. 10 п. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції", відзначають у НАЗК.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала НАЗК, що станом на 31 грудня 2016 року Аваков відсутній серед власників, які мають значні пакети акцій емітентів.

При цьому не надала інформацію у відповідь на запит Державна фіскальна служба.

В результаті НАЗК встановило точність оцінки задекларованих коштів, а ознак незаконного збагачення і конфлікту інтересів не знайшло.

Підстав для притягнення Авакова до кримінальної та адміністративної відповідальності немає, зазначають в агентстві.

НАЗК надасть міністру можливість подати виправлену декларацію.

Як відомо, раніше координатор коаліції "Декларації під контролем" Олександра Дрік наголошувала, що НАЗК перевіряє декларації вручну.

"Надсилає паперові запити, не завжди отримує на них відповіді, а іноді отримує з такою затримкою, що змушене давати позитивні результати перевірки декларацій без фактичної перевірки", – зазначала Дрік.

28 серпня Національне агентство з питань запобігання корупції зокрема оприлюднило результат перевірки декларацій президента України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки.

У документі було вказано, що Агентству відмовили у наданні інформації Державна фіскальна служба та Головне управління ДФС у м. Києві щодо відомостей просуми виплачених доходів суб’єкту декларування та членам його сім’ї за період з 1998 по 2014 рік, а також Департамент превентивної діяльності Національної поліції.