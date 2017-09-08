Російські спецслужби готували у Львові підступну провокацію – СБУ

Російські спецслужби планували провести у Львові так звані збори матерів учасників АТО, під час яких піддати критиці державну політику на сході України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Службою безпеки України задокументовано та попереджено проведення в нашій країні чергової, режисованої в Росії, фейкової акції, спрямованої на розхитування ситуації в країні", - кажуть в СБУ.

Там розповіли, що акція була запланована на 6 вересня. Її організатором виступила мешканка Волині та одна з провідних функціонерів Російського культурного центру. За російські кошти вона найняла в якості учасників пересічних громадян. Серед іншого вони мали зробити заклик до припинення антитерористичної операції на Донбасі.

"Оперативники спецслужби задокументували, що для "масовки" організатори найняли за 400 гривень майже 100 пенсіонерів та студентів, які повинні були імітувати ролі родичів учасників антитерористичної операції. Жодного члена родини учасників АТО серед протестувальників не було", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що "запобігли черговій спробі створити "картинку" фейкового незадоволення українською владою для російських ЗМІ".

Українська правда