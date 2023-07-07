Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ

Фармкомпанію на Житомирщині викрили на схемі поставки ліків в Росію, фото СБУ

Директора фармакологічної компанії з Житомирської області підозрюють у пособництві Росії шляхом постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів країни-агресора.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: СБУ повідомляє, що викрила фармацевтичне підприємство у Житомирській області, яке налагодило "приховану" схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів РФ. Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників.

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До організації оборудки причетний директор фармацевтичного підприємства.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони.

Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження відповідних санкцій проти Кремля менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень.

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Для цього організатор оборудки разом зі своїми російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в Євросоюзі.

Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ.

Співробітники СБУ задокументували спробу незаконного переправлення до росії майже 300 кг медзасобів.

Під час обшуків в офісах та виробничих приміщеннях української фармкомпанії виявлено: комп’ютери з доказами незаконної діяльності; контракт із фактичним російським покупцем медпрепаратів; російські сертифікати відповідності на медикаменти; документи первинного бухгалтерського обліку; мобільні телефони з переписками, що підтверджують переправлення медпрепаратів на адресу РФ.

Житомирська компанія продавала ліки для військових шпиталів ворога фото прокуратури

Директору українського підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.