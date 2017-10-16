Касько каже, що "Трейд Коммодіті" нічого не порушила

Захисник компанії "Трейд Коммодіті" Віталій Касько заявляє, що його клієнти нічого не порушували.

Про це він заявив на прес-конференції у понеділок.

Касько переконує, що закупки палива Міністерством оборони у "Трейд Коммодіті" були абсолютно законні і прозорі.

"Закон дозволяє сторонам укладати додаткові угоди у разі коливання ціни на продукцію на ринку. Тим більше, укладання угоди з уточненням ціни були підписані обопільно: і компанією, і Міністерством оборони", - заявив Касько.

"Якщо тоді були якісь порушення, чому ні Міноборони, ні правоохоронці, адже і ГПУ, і САП могли подавати скарги, якщо вважали, що Міноборони не допрацьовує, то чому не було ніяких скарг?" - додав Касько.

Раніше Андрій Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті".

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для Міноборони за ст. ч.5 ст.191 КК. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

Компанія "Трейд Коммодіті", на думку НАБУ і САП, причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майка і та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько склав повноваження члена правління "Transparency International Україна" та планує "брати участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах", зокрема компанії "Трейд Коммодіті".

Потім партнери Каська пояснили, що взялися за справу "Трейд Коммодіті", оскільки не виявили порушень законодавства у відносинах компанії.

Роман Романюк, УП