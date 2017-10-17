Прокуратура знайшла порушення на двох арсеналах Міноборони

Військова прокуратура виявила порушення при зберіганні боєприпасів на арсеналах Міністерства оборони в населених пунктах Дубіївка та Розсішки Черкаської області.



Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону,

Зазначається, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом диверсії на території 48 Арсеналу у м. Калинівка Вінницької області, військова прокуратура Черкаського гарнізону вивчала стан дотримання законності при зберіганні боєприпасів, облаштуванні (утриманні) відповідних споруд і сховищ у місцях дислокації військових арсеналів у Черкаській області.

Під час виїзду у військові арсенали, які дислоковані в населених пунктах Дубіївка та Розсішки Черкаської області, було зафіксовано порушення вимог керівних документів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпасів, стану виконання заходів протипожежної безпеки.

За недбале ставлення до військової служби щодо трьох військових службових осіб керівництва зазначених арсеналів, на кожного окремо було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено на розгляд до суду.

Також військова прокуратура Черкаського гарнізону встановила факт укладення договору між військовим арсеналом у Дубіївці та підприємцем щодо проведення капітального ремонту дахів і покрівлі сховищ на технічній території частини, тощо.

В подальшому зазначені роботи виконувала не комерційна структура, а особовий склад і працівники Збройних Сил України, залучалася техніка військової частини.

Таким чином, військові посадові особи здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 60 тисяч гривень, виділених за програмою живучості баз, складів та арсеналів.

За вказаним фактом 13.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального Кодексу України.



Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Як відомо, ввечері 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуювали тоді понад 30 тисяч людей.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

За 2017 рік це третій випадок вибухів на військових складах.

У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів, а наслідки долають досі. Тоді також говорили про диверсію і безпілотник.

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А 22 вересня горів склад військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал

Українська правда