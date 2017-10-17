Прокуратура обнаружила нарушения на двух арсеналах Минобороны

Военная прокуратура выявила нарушения при хранении боеприпасов на арсеналах Министерства обороны в населенных пунктах Дубиевка и Розсошки Черкасской области.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона,



Отмечается, что в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту диверсии на территории 48 Арсенала в пгт. Калиновка Винницкой области, военная прокуратура Черкасского гарнизона изучала состояние соблюдения законности при хранении боеприпасов, обустройстве (содержании) соответствующих сооружений и хранилищ в местах дислокации военных арсеналов в Черкасской области.



Во время выезда в военные арсеналы, которые дислоцированы в населенных пунктах Дубиевка и Розсошки Черкасской области, было зафиксировано нарушение требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, состояния выполнения мер противопожарной безопасности.



За халатное отношение к военной службе по трем военным должностным лицам руководства указанных арсеналов, на каждого отдельно, был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение в суд.



Также военная прокуратура Черкасского гарнизона установила факт заключения договора между военным арсеналом в Дубиевке и предпринимателем о проведении капитального ремонта крыш и кровли хранилищ на технической территории части, и тому подобное.



В дальнейшем эти работы выполняла не коммерческая структура, а личный состав и работники Вооруженных Сил Украины, привлекалась техника воинской части.



Таким образом, военные должностные лица осуществили растрату бюджетных средств на сумму более 60 тысяч гривен, выделенных по программе живучести баз, складов и арсеналов.



По данному факту 13.10.2017 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины.



Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Как известно, вечером 26 сентября 2017 года случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуировали тогда более 30 тысяч человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложен диверсантами детонатор.

За 2017 год это уже третий случай взрывов на военных складах.



В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.

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А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.

Украинская правда