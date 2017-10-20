Сім'я Розенблата за його депутатства виграла тендерів на десятки млн грн

Фірми з декларації народного депутата від БПП Борислава Розенблата протягом останніх двох років отримали тендерних контрактів на загальну суму 67 мільйонів гривень.

Таку інформацію наводить проект "Марлін", посилаючись на портал Prozorro.

Спектр контрактів досить різний, починаючи від постачання вершкового масла до інтернату, і завершуючи капітальним ремонтом каналізації.

Зокрема, підприємство "Фаворит ОПТ" з жовтня 2016 року отримало 5 контрактів на загальну суму 65,2 мільйонів гривень на капітальні ремонти в різних куточках України.

Наприклад, в березні цього року "Фаворит" підписало угоду з Донецькою обласною адміністрацією на ремонт Краматорської гімназії за 39,6 млн грн. А вже в липні отримало новий контракт на ремонт музичного училища за 1,3 млн грн від Житомирської ОДА.

Галіївський маслозавод від грудня 2016 року виграв тендерів на 1,5 млн грн на постачання масла до інтернатів та лікарень Житомирщини.

І "Фаворит Компані" отримало 98 тис грн від комунального парку м. Житомир на розробку проекту реконструкції місцевої алеї.

У всіх перерахованих фірмах кінцевим бенефіціаром значиться дружина депутата Жанна Розенблат.

Борислав Розенблат з дружиною

Нагадаємо, народний депутат Борислав Розенблат став народним депутатом від мажоритарного округу Житомирської області в 2014 році.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. 24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив. 19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

Українська правда