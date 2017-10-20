Семья Розенблата за его депутатства выиграла тендеров на десятки млн грн

Фирмы из декларации народного депутата от БПП Борислава Розенблата в течение последних двух лет получили тендерных контрактов на общую сумму 67 млн гривен.



Такую информацию приводит проект "Марлин", ссылаясь на портал Prozorro.



Спектр контрактов достаточно разный, начиная от поставок сливочного масла в интернат, и заканчивая капитальным ремонтом канализации.



В частности, предприятие "Фаворит ОПТ" с октября 2016 получило 5 контрактов на общую сумму 65, 2 млн гривен на капитальные ремонты в разных уголках Украины.



Например, в марте этого года "Фаворит" подписал соглашение с Донецкой областной администрацией на ремонт Краматорского гимназии за 39,6 млн грн. А уже в июле получил новый контракт на ремонт музыкального училища по 1,3 млн грн от Житомирской ОГА.



Галиевский маслозавод с декабря 2016 выиграл тендеров на 1,5 млн грн на поставку масла в интернаты и больницы Житомирской области.



И "Фаворит Компани" получило 98 тыс. грн от коммунального парка г. Житомир на разработку проекта реконструкции местной аллеи.



Во всех перечисленных фирмах конечным бенефициаром значится жена депутата Жанна Розенблат.



Борислав Розенблат со своей женой

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат стал народным депутатом от мажоритарного округа Житомирской области в 2014 году.



Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 000 долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.



Следователи аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. 24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.



19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германии, но затем отпустили.



Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат вправе выехать из Украины.



Украинская правда