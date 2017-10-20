Розенблат просить президента і генпрокурора дати оцінку діям НАБУ

Народний депутат Борислав Розенблат називає справу проти нього фальсифікацією і просить президента, генпрокурора і голову Верховної Ради дати оцінку діям НАБУ.

Про це він сказав виступаючи з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"Я хотів би звернутися до президента України як гаранта Конституції – зверніть увагу на те, що коїться в правоохоронній системі України, я хочу звернутися до генпрокурора Луценка – для того, щоб він зробив юридичну оцінку тих подій, що були в аеропорту "Київ", до голови ВР, щоб він зробив висновки і дав оцінку того, як поводяться з народними депутатами", - сказав Розенблат.

За його словами, НАБУ його пограбувало.

"Учора попри мої законні права, не маючи жодних підстав і жодних документів, рішення суду, мене вчора було затримано, пограбовано, забрані мої речі і порушені мої конституційні права", - сказав нардеп.

Пояснення НАБУ щодо обшуків він назвав "маячнею і відвертою брехнею".

"Жодних великих коштовностей, як там сказано, жодних грошових коштів при мені не було, були звичайні речі людини, яка на 3 дні від’їжджає у відрядження. Я добровільно про це повідомляв НАБУ", - розповів Розенблат.

Він також додав, що НАБУ створювали не для "шоу-програм".

"Ми створили орган найвпливовіший, щоб була відверта боротьба проти корупції, а що маємо сьогодні? Гучні заяви, гучні затримання, але фактів і доказів взагалі не існує", - сказав Розенблат.

"За 1,5 року, поки ведеться наша справа з Максимом Поляковим, ми не маємо жодних фактів підтвердження наших злочинів", - сказав він.

Розенблат додав, що отримав змінену підозру, де вже немає фактів вимагання хабарів.

"З моїх охоронців зняті всі звинувачення, тобто немає фактів і одержання. Залишилося питання мого впливу та використання службового становища. Але такого ніколи не було, всі звинувачення – це фальсифікація і дискредитація мене як депутата і людини", - підсумував Розенблат.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

20 жовтня НАБУ пояслило, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Ірина Балачук, УП