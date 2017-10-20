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В мережі з'явилося нове відео смертельної ДТП у Харкові

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:28
В мережі з'явилося нове відео смертельної ДТП у Харкові

Видання "Вечірній Харків" оприлюднило нове відео з камери спостереження, на якому зафіксовано смертельне ДТП з багатьма жертвами на вулиці Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року.

Відео опубліковано на Youtube каналі видання.

На відео зафіксовано момент зіткнення автомобілів Lexus, за кермом якого перебувала 20-річна Олена Зайцева та Volkswagen Touareg.

На записі видно, як після зіткнення Lexus вилітає на тротуар і збиває людей, налякані пішоходи розбігаються з місця ДТП.

Пізніше небайдужі громадяни підходять до місця трагедії, та ймовірно телефонують до "швидкої" та поліції.


Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

За попередніми даними, Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Згодом Геращенко заявив, що водій Lexus Олена Зайцева брала участь у перегонах по нічному Харкову, коли сталася аварія.

20 жовтня прокуратура повідомила, що дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка  збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, оголосили про підозру. 

Також 20 жовтня суд розпочав розгляд вказаної справи.

Сама Зайцева заявила, що не визнає обґрунтованою підозру прокуратури.

Її адвокат Юлія Козир заявляє, що винуватцем смертельного ДТП є автомобіль Volkswagen Tuareg, з яким перед наїздом на людей зіткнувся Lexus Зайцевої.

На засіданні суду сторона обвинувачення заявила, що аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Українська правда

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Теми: ДТПХарків
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