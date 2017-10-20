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В сети появилось новое видео смертельного ДТП в Харькове

Пятница, 20 октября 2017, 16:28
В сети появилось новое видео смертельного ДТП в Харькове

Издание "Вечерний Харьков" обнародовало новое видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано смертельное ДТП со многими жертвами на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года.

Видео опубликовано на Youtube канале издания.

На видео зафиксирован момент столкновения автомобилей Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева и Volkswagen Touareg.

На записи видно, как после столкновения Lexus вылетает на тротуар и сбивает людей, напуганные пешеходы разбегаются с места ДТП.

Позже неравнодушные граждане подходят к месту трагедии, и вероятно звонят в "скорую" и полицию.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, дочь харьковского бизнесмена и сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал должность в 2013 году.  

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

По предварительным данным, Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения этому пока нет.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевой, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).  

Позже Геращенко сообщил, что водитель Lexus Елена Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария.

20 октября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении дочери харьковского бизнесмена, которая сбила насмерть 5 человек на тротуаре в Харькове.

Также 20 октября суд начал рассмотрение указанного дела.

Сама Зайцева заявила, что не признает обоснованным подозрение прокуратуры.

Ее адвокат Юлия Козырь заявляет, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

На заседании суда сторона обвинения заявила, что анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

Украинская правда

Темы: ДТПХарьков
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