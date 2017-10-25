Суд отстранил госадвоката Януковича

Оболонский районный суд отстранил адвоката, предоставленного государством экс-президенту Виктору Януковичу Максима Герасько.

Соответствующее решение суд принял 25 октября.

Герасько отстранили "в связи с фактическим невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича".

Суд будет просить назначить Януковичу нового защитника.

Как сообщил Герасько, он требовал от суда обеспечения состязательности процесса и дать больше времени на изучение материалов дела.

"Требовал соблюдения состязательности процесса. Делал все в соответствии с законодательством, но суд лишил меня такой возможности. Принцип состязательности был нарушен", - сказал Герасько.

По его словам, он является уже вторым адвокатом, который не устраивает судей.

"Я выполнял все свои обязанности в соответствии с присягой адвоката, как того требует закон. Все мои предшественники, если учесть еще платных адвокатов, они выполняли все по закону. Однако никто не устраивает суд. Потому что здесь хотят видеть статиста. Суд и прокуратура не хотят видеть здесь адвоката, который выполняет профессионально свои обязанности", - сказал Герасько.

Он добавил, что согласен с позицией Януковича, что этот суд несправедливый.

"Я согласен с позицией своего подзащитного, что это несправедливый суд. Он не имеет никакой перспективы. Ни одного доказательства по делу нет, данное дело не имеет никакой перспективы в будущем, и любое решение будет отменено, поскольку оно незаконно", - сказал Герасько.

В начале заседания он снова просил дать ему больше времени для ознакомления с материалами дела.

"Моя позиция, я ее озвучивал на первом заседании, неизменная, надо 3 месяца для прочтения – не подготовки – только для прочтения дела. 37 томов (из 52-х) мною проработаны. Пока адвокат не закончит читать дело невозможно принимать участие в заседании. 3 месяца истекают 18 ноября ", - сказал Герасько.

Он также добавил, что до сих пор никак связался со своим подзащитным, "но открыт для этого и ищет возможности".

Герасько отказался давать советы следующему защитнику Януковича.

Прокуратура заявила, что Герасько затягивал рассмотрение дела.

"Сторона защиты сделала все возможные действия для затягивания и срыва данного процесса и неисследования доказательств по этому делу. Надеемся, что Центр бесплатной помощи предоставит квалифицированного защитника", - сказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Суд по делу о государственной измене Януковича продолжится в 10:00 26 октября.

Как известно, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

10 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины Виктора Януковича.

17 августа Мешечек отказался от своих обязанностей защитника.

21 августа Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового государственного адвоката Максима Герасько.

Герасько в октябре ездил к Януковичу, однако сообщил, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленной стороной защиты ранее.

Ирина Балачук, УП