Мосийчук имеет множественные осколочные ранения, его оперируют

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук имеет множественные осколочные ранения, полученные в результате взрыва транспортного средства у телеканала в Киеве.

Об этом сообщил помощник Мосийчука Марк Гресь телеканалу "112 Украина".

"Три человека ранены, среди которых народный депутат Мосийчук. Нардеп Мосийчук имеет множественные осколочные ранения", - заявил Гресь.

В свою очередь нардеп Дмитрий Линько от Радикальной партии заявил, что у Мосийчука тяжелое ранение в живот и его оперируют.

Как уточнили помощники нардепа, у Мосийчука поражены желудок, бедро, а также рассечена бровь и ранена щека.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Полиция версии покушения пока не комментирует.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Как известно генеральная прокуратура Украины открывала в отношении Мосийчука уголовное дело по факту вымогания взятки. В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности и его арест.

В мае 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Летом 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" и подготовит новое представление до осени.