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Мосійчука перевели до Інституту Шалімова

Четвер, 26 жовтня 2017, 21:06

Народного депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука перевезли до Інституту Шалімова.

Про це повідомили в ефірі каналу "112" з посиланням на прес-службу "Радикальної партії".

Нардепа перевели до Інституту Шалімова, бо раніше він там лікувався і проходив обстеження. Через це лікарі краще знають його стан здоров’я.

Мосійчука доправили до нової лікарні близько 18 години, там лікарі проводять обстеження. Зазначається, що життю Ігоря Мосійчука нічого не загрожує.

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала.

Загинули двоє людей: охоронець Мосійчука і простий перехожий.

За даними СБУ, вибух міг спровокувати саморобний вибуховий пристрій спрямованої дії, створений на базі автомобільної сигналізації. Його могли активувати дистанційно.

Слідство розглядає кілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога або журналістів.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і поспішив допустити, що це робота російських спецслужб.

У свою чергу, ще один нардеп від "Радикальної партії" Дмитро Лінько не виключив чеченський слід

В Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії у зв'язку з вибухом у Києві. Також глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення у замаху на Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину перебувають в Україні".

Теми: МосійчукКиїв
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