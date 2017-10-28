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МВС: Загиблий від вибуху на Солом’янці Морміль не подавав до нас позовів

Субота, 28 жовтня 2017, 10:14

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що загиблий після вибуху 25 жовтня у Києві Михайло Морміль не подавав позовів до міністерства.

Про це "Українській правді" повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Офіційно заявляю із посиланням на начальника департаменту юридичного забезпечення Дениса Горбася - Михайло Морміль не подавав до МВС жодних позовів", - сказав Шевченко.

Як відомо, Руслан Болгов заявив, що його друг Михайло Морміль два роки судився з МВС через виплати компенсації за ДТП, в якій він постраждав.

"Була судова тяганина щодо компенсації МВС за два роки. Він боявся за своє життя, оскільки його "наздоганяли" події 2009 року. Було велике, серйозне ДТП, в якому він був учасником і пошкодив спину, після чого похитнулося здоров'я. Його хотіли зробити винним у цьому ДТП", - підкреслив Болгов.

25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя. Станом на вечір 26 жовтня у депутата ще не вилучили 5-6 осколків, у тому числі з голови, казав його соратник Марк Гресь "5 каналу".

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Українська правда

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Теми: МВСвибух
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