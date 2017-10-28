МВД: Погибший от взрыва на Соломенке Мормиль не подавал к нам исков
В Министерстве внутренних дел заявляют, что погибший после взрыва 25 октября в Киеве Михаил Мормиль не подавал исков к министерству.
Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.
"Официально заявляю со ссылкой на начальника департамента юридического обеспечения Дениса Горбася - Михаил Мормиль не подавал к МВД никаких исков", - сказал Шевченко.
Как известно, Руслан Болгов заявил, что его друг Михаил Мормиль два года судился с МВД за выплаты компенсации за ДТП, в котором он пострадал.
"Была судебная волокита по компенсации МВД за два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его "догоняли" события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП", - подчеркнул Болгов.
25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.
Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь. По состоянию на вечер 26 октября у депутата еще не изъяли 5-6 осколков, в том числе из головы, говорил его соратник Марк Гресь "5 каналу".
Также в больнице с серьезными ранениями находятся политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.
Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.
Украинская правда