Керівництво КНДР не хоче говорити з представниками країн ЄС

У зв'язку з санкціями ООН, керівництво КНДР уникає контактів з представниками країн ЄС, у яких є посольства в Пхеньяні.

Про це, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, пише Reuters.

У той час як Франція і Великобританія закликають Вашингтон знизити напруженість у відносинах з Північною Кореєю, деякі країни ЄС намагаються безпосередньо впливати на Пхеньян.

Група з семи країн Європейського союзу - Чехії, Швеції, Польщі, Румунії та Болгарії, а також Великобританії і Німеччини провела у вересні як мінімум дві офіційні зустрічі з північнокорейськими чиновниками в Пхеньяні.

Але вони відчували себе розчарованими, тому що зустрічі з чиновниками КНДР високго рівня, як це було в минулому році, припинилися і тепер з ними зустрічаються тільки співробітники МЗС середнього рангу.

"Було відчуття, що ми нічого не добилися, тому що вони направили цих керівників департаментів", - сказав дипломат з Брюсселю, який був поінформований про зустрічі.

"Вони хочуть говорити зі Сполученими Штатами", - додав він.

Сполучені Штати не мають посольства в Пхеньяні і спілкуються через Швецію, покладаючи на неї консульську роботу.

Для невеликого клубу урядів Європейського Союзу з посольствами в Північній Кореї це відображає гнів Пхеньяна на санкції ЄС, які поступово розширюються і виходять за рамки тих, які були узгоджені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Спільні зустрічі з північнокорейцями, що, як правило, проводяться в одній європейській місії, були зосереджені на звільненні ув'язнених в КНДР громадян західних країн, а не на великих дипломатичних ініціативах.

Але в міру того, як наростають зусилля зняти загрозу війни між США і Північною Кореєю, вони ще можуть стати важливим каналом для передачі повідомлень між Пхеньяном і Вашингтоном.

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон повідомляв, що у Вашингтона є канали для безпосереднього зв'язку з КНДР.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею про готовність застосувати силу, проте заявив, що цей варіант не є пріоритетним для Вашингтона.

1 жовтня Трамп заявив, що порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.