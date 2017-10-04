Руководство КНДР не хочет говорить с представителями стран ЕС

В связи с санкциями ООН, руководство КНДР избегает контактов с представителями стран ЕС, у которых есть посольства в Пхеньяне.

Об этом, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, пишет Reuters.

В то время как Франция и Великобритания призывают Вашингтон понизить напряженность в отношениях с Северной Кореей, некоторые страны ЕС пытаются непосредственно влиять на Пхеньян.

Группа из семи стран Европейского союза - Чехии, Швеции, Польши, Румынии и Болгарии, а также Великобритании и Германии провела в сентябре как минимум две официальные встречи с северокорейскими чиновниками в Пхеньяне.

Но они чувствовали себя разочарованными, потому что встречи с чиновниками КНДР высокго уровня, как это было в прошлом году, прекратились и теперь с ними встречаются только сотрудники МИД среднего ранга.

"Было ощущение, что мы ничего не добились, потому что они направили этих руководителей департаментов", - сказал дипломат из Брюсселя, который был проинформирован о встречах.

"Они хотят говорить с Соединенными Штатами", - добавил он.

Соединенные Штаты не имеют посольства в Пхеньяне и общаются через Швецию, возлагая на нее консульскую работу.

Для небольшого клуба правительств Европейского Союза с посольствами в Северной Корее это отражает гнев Пхеньяна на постепенно расширяющиеся санкции ЕС, которые выходят за рамки тех, которые были согласованы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Совместные встречи с северокорейцами, как правило, проводимые в одной европейской миссии, были сосредоточены на освобождении заключенных в КНДР граждан западных стран, а не на больших дипломатических инициативах.

Но по мере того, как нарастают усилия снять угрозу войны между США и Северной Кореей, они все еще могут стать важным каналом для передачи сообщений между Пхеньяном и Вашингтоном.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщал, что у Вашингтона есть каналы для непосредственной связи с КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп заявил, что посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.