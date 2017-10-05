Органи влади відмовляються давати публічну інформацію вдвічі більше

Цього року кількість відмов на запити у наданні публічної інформації зросла вдвічі.

Про це на Громадському радіо повідомила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Це дуже багато. За 9 місяців ми зафіксували 31 випадок. Тобто, практично по 3,5 випадки в місяць. За минулий рік це було 1,5 випадки на місяць", - зазначила вона.

"Фактично кількість відмов місцевих чиновників, місцевих рад, облрад на запити саме журналістів вражаюче зростає", - додала Романюк.

Вона зазначила, що це загальноукраїнська тенденція і про цю проблему треба говорити.

"Зараз триває одна з найголовніших реформ в Україні - це реформа децентралізації, коли громадяни матимуть більше впливу на прийняття рішень саме на місцевому рівні. На те, як витрачаються саме місцеві бюджети. І, коли вони не отримують відповіді на запити від публічної інформації, то це ставить під загрозу цю реформу також", - додала Романюк.