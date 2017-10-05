Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Бориспіль"

Четвер, 5 жовтня 2017, 12:16

У четвер,  5 жовтня,  Служба безпеки України в Київській області проведе тактико-спеціальні антитерористичні навчання у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба відомства на офіційній сторінці у Facebook.

За даними прес-служби, координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області 5 жовтня о 14 годині розпочне  планове тактико-спеціальне навчання на базі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що тренування проходитимуть на одному з законсервованих терміналів і не заважатимуть здійсненню запланованих рейсів та пересуванню пасажирів та гостей аеропорту.

На запитання "Української правди" скільки планується задіяти людей у навчаннях, з яких підрозділів та чого саме вони будуть  вчитися, в прес-службі СБУ поясни, що це закрита інформація, яка не розголошується.

Також зазначили, що подібні навчання проводяться регулярно. В червні цього року масштабні антитерористичні навчання були у Дніпрі. Тоді у тренуваннях, умови яких були максимально наближені до реальних, взяли участь підрозділи Збройних Сил України, Нацгвардії, поліції, ДСНС, прикордонники, представники органів обласної, місцевої влади та інших суб’єктів боротьби з тероризмом.

Як відомо, планові антитерористичні навчання повинні були провести 26 вересня на об’єкті енергетики у Вінниці. Однак вони були зупинені через пожежу на військових складах у Калинівці.

Українська правда

Теми: СБУБориспіль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову: майже 100 обшуків
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
Зраднику, який шпигував за ЗСУ на Кіровоградщині, обіцяли роботу в ФСБ РФ
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: