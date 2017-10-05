Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник Укрпошти: Звільнимо всіх, хто не посміхається

Четвер, 5 жовтня 2017, 15:22

Нове керівництво ПАТ "Укрпошта" працює над залученням у команду співробітників, які уміють доброзичливо спілкуватися з клієнтами.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на в.о. гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"Наше трудове законодавство недосконале, і воно гальмує розвиток країни. Для того, щоб просто звільнити некомпетентну людину, потрібно пройти шість кіл пекла", - сказав Смілянський.

Він додав, що наразі "Укрпошта" з юристами розробляє нормативні документи, де готує визначення поняття "хамство".

"Ми зацікавлені в залученні співробітників, які посміхатимуться, а всіх, хто не посміхається і грубіянить – звільнимо", - сказав Смілянський.    

Він також додав, що в ході реформи управління підприємства була розроблена спеціальна програма навчання співробітників.

У штаті Укрпошти на сьогодні налічується 36 тисяч листонош, що обслуговують 6,5 мільйона клієнтів по всій території України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрпошта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Укрпошта
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Укрпошта випустила нові марки із зображенням писанок
Укрпошта випускає марку, присвячену річниці перемоги Kalush на Євробаченні
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: