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Коли Лозовой міг втратити недоторканість, Ляшко поїхав до Авакова

Четвер, 5 жовтня 2017, 16:02

Після засідання регламентного комітету щодо позбавлення недоторканності Андрія Лозового 5 липня він із Олегом Ляшком відвідав Міністерство внутрішніх справ.

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували двох нардепів Радикальної партії біля МВС одразу по завершенні засідання регламентного комітету ВР.

Нардепи заїхали у внутрішній двір міністерства (Богомольця, 10) на автомобілі Toyota Land Cruiser .

Вони перебували там десь годину, після чого у супроводі охорони покинули міністерство.

Олег Ляшко про мету візиту розповідати не захотів: "З робочою метою. Питання робочі", – говорив лише він.

"Я не зобов’язаний вам звітувати. Я, як народний депутат, маю право відвідування будь-які державні органи, в мене була в цьому потреба – я відвідував", – заявив Ляшко журналістам

11 липня Верховна Рада розглядала подання Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з 5 депутатів – і депутати не дозволили притягнути до кримінальної відповідальності Андрія Лозового ("Радикальна партія") та зняти недоторканість із Євгена Дейдея ("Народний фронт").

Фракція Олега Ляшка практично у повному складі не підтримала зняття недоторканності з Дейдея (1 голос). Зняття імунітету з Лозового не підтримала половина "Народного фронту" (42 "за" з 81 депутата).

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв з трибуни ВР, що Лозовому необхідно сплатити 1 млн 700 тис грн податків. За словами Луценка, Лозовой за все своє життя заробив 234 тис грн, а в декларації про доходи вказав активів на 9 млн грн.  

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ОлегЛозовойРадикальна партіяНародний фронтАваков
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