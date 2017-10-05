Порошенко увечері обговорює закони про Донбас з послами США, Франції і Німеччини

Президент Петро Порошенко проводить у четвер зустріч з послами США Марі Йованович, Німеччини Ернстом Райхелем та Франції Ізабель Дюмон щодо законопроектів про Донбас.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Наскільки мені відомо, президент України зараз зустрічається з послами провідних країн, зокрема США, Німеччини, Франції, тобто тих, хто активно підтримує Україну в протистоянні військовій агресії Росії", - сказав він.

Турчинов додав, що поки не знає деталей переговорів, однак, за його відомостями, країни-партнери України "шоковані" подіями в парламенті в четвер і "не розуміють, що відбувається".

Раніше засідання парламенту закрилося через блокування президії. У той же час під Радою націоналісти погрожували піти штурмом на будівлю, якщо трибуна буде розблокована.

Як відомо, у четвер перед розглядом законопроектів щодо реінтеграції Донбасу охорону Верховної Ради посилили додатковими силами Нацгвардії та поліції.

5 жовтня близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу" прийшли з пікетом під будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовження дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Під час перерви у засіданні ВР близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко пояснив, що активісти цієї політсили розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення.

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