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Порошенко: Київська сесія ПА НАТО - вкрай потужний сигнал

Понеділок, 9 жовтня 2017, 14:47

Президент Петро Порошенко вважає, що рішення провести сесію Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році в Києві – це "вкрай потужний сигнал" підтримки від країн Альянсу.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Весною 2020 року Україна прийматиме Парламентську Асамблею НАТО. Для нас це вкрай потужний сигнал солідарності й підтримки у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність від країн Альянсу", - написав він.

Як повідомлялося, постійний комітет ПА НАТО задовільнив заявку України на проведення весняної сесії ПА НАТО у 2020 році в Києві.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоНАТОКиїв
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