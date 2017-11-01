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У Хмельницькому горів реабілітаційний центр, 38 дітей евакуйовано

Середа, 1 листопада 2017, 11:28

Вночі 31 жовтня в Хмельницькому Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Подолянчик" сталася пожежа, евакуйовано 38 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В повідомленні зазначається, що будівля дитячого реабілітаційного Центру, де перебувало близько 40 дітей, спалахнула о 21.21.

 
 

"На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи Хмельницького гарнізону. Спільно з персоналом об`єкту рятувальники евакуювали дітей", - зазначають в ДСНС.

 

Також в прес-службі додали, що малечу відвезли на ночівлю в найближчий заклад.  

"Далі вогнеборці приступили до гасіння пожежі в актовому залі, яка на той момент встигла поширитися на площу 50 кв.м. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в засобах захисту органів зору та дихання", - йдеться у повідомленні.

 

За даними ДСНС, до ліквідації пожежі залучалося 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. ЇЇ причини поки що невідомі.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

18 вересня 2017 року Київським районним судом Одеси задоволено клопотання прокуратури про взяття під варту керівника дитячого табору.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Пізніше, 4 жовтня у Львові загорівся дитячий садок, де перебувало 40 дітей. Вони були евакуйовані.

Українська правда

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Теми: Хмельницькийнадзвичайна подіяДСНС
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