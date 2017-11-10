ДТП в Харкові: захист водія Touareg оскаржив його арешт

Захист водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, що є одним із учасників смертельної ДТП в Харкові, оскаржив його арешт на 2 місяці.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката Сергія Перепелицю.

На його переконання, такий запобіжний захід Дронову є незаконним і необґрунтованим.

Скарга Перепелиці зареєстрована в п'ятницю.

Як повідомлялося, 8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти Дронова під варту терміном на 2 місяці без можливості внесення застави.

Цей запобіжний захід обрали, бо вважають, що Дронов може тиснути на свідків або втекти за межу України.

Як відомо, 6 листопада правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що призвело до загибелі 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.