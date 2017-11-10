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ДТП в Харькове: защита водителя Touareg обжаловала его арест

Пятница, 10 ноября 2017, 17:34

Защита водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, одного из участников смертельного ДТП в Харькове, обжаловала его арест на 2 месяца.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Сергея Перепелицу.

По его убеждению, такая мера пресечения Дронову является незаконной и необоснованной.

Жалоба Перепелицы зарегистрирована в пятницу.

Как сообщалось, 8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять Дронова под стражу сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Эту меру выбрали, потому что считают, что Дронов может давить на свидетелей или бежать за границу.

Как известно, 6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свети от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

Темы: ДТПХарьковсуд
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