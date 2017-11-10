Головні новини дня – за 60 секунд

Вручення обвинувального акту Насірову, посилення покарання за порушення правил дорожнього руху, "мінування" аеропортів, погіршення відносин з Польщею, обшуки в компанії Новинського, радіоактивна хмара над Європою - новини, які обговорювали 10 листопада.

Про справу Насірова. Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС, який вручено підозрюваним та їх захисникам.

Про посилення покарань за порушення ПДР. Кабінет міністрів підготував для подання на розгляд Верховної Ради низку законодавчих ініціатив, що мають посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. За таке порушення, якщо воно спричинило середні тілесні ушкодження, хочуть саджати на строк до 3 років з позбавленням права керування на 3-5 років, у разі тяжких ушкоджень або загибелі - на и з позбавленням права керування на 5-10 років.

Про "мінування" аеропортів. 10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування. Поліція у кожному випадку проводила перевірку. Вибухівки знайдено не було.

Про погіршення стосунків з Польщею. Заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький заявив, що рішення, які сьогодні приймає Україна, ставлять під сумнів стратегічне партнерство між країнами. За його словами, прикладом цього є "незрозуміле, скандальне рішення українських державних службовців заборонити пошук та ексгумацію останків польських жертв воєнних конфліктів в Україні".

Про обшуки в компанії Новинського. В п'ятницю в офісах компанії Smart Energy та квартирах її менеджерів проходять обшуки. Податкова та ГПУ підозрюють "Укргазвидобуток", яка входить в структуру Smart Energy в ухилинні від сплати податків.

Про радіоактивну хмару над Європою. Французькі дослідники заявили про радіоактивну хмару, що пройшла над країнами Європи, яка могла виникнути через витік рутенію-106 на території Росії або Казахстану.

Про миротворців на Донбасі. США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

Про НАБУ та НАЗК. В спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, що антикорупційні відомства НАБУ та НАЗК неправомірно використовують свої повноваження одне проти одного, нехтуючи законодавством України.

Про будинок Кім Кардашян. Українка Марина Актон, яка у 2005-2010 роках займала посаду помічниці колишнього Генпрокурора Святослава Піскуна, придбала будинок Кім Кардашян за $17,8 млн.