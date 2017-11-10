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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 10 ноября 2017, 20:34

Вручение обвинительного акта Насирову, ужесточения наказания за нарушение ПДД, "минирование" аэропортов, ухудшение отношений с Польшей, обыски в компании Новинского, радиоактивное облако над Европой – новости, которые обсуждали 10 ноября.

О деле Насирова. Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС, который вручен подозреваемым и их защитникам.

Об ужесточении наказания за нарушение ПДД. Кабинет министров подготовил для представления на рассмотрение Верховной Рады ряд законодательных инициатив, которые должны ужесточить наказания за нарушение правил дорожного движения. За такое нарушение, повлекшее средние телесные повреждения, хотят сажать на срок до 3-х лет и с лишением права вождения на 3-5 лет, в случае тяжелых повреждений или гибели - на 7-12 лет с лишением права вождения на 5-10 лет.

О "минировании" аэропортов. 10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о заминировании. Полиция в каждом случае проводила проверку. Взрывчатки обнаружено не было.

Об ухудшении отношений с Польшей. Заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что решения, которые сегодня принимает Украины, ставят под сомнение стратегическое партнерство между странами. По его словам, примером этого является "непонятное, скандальное решение украинских государственных служащих запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов в Украине".

Об обысках в компании Новинского. В пятницу в офисах компании Smart Energy и квартирах ее менеджеров проходят обыски. Налоговая и ГПУ подозревают "Укргазвыдобуток", которая входит в структуру Smart Energy в уклонении от налогов.

О радиоактивном облаке над Европой. Французские исследователи заявили о радиоактивном облаке, которое прошло над странами Европы, и могло возникнуть из-за утечки рутения-106 на территории России или Казахстана.

О миротворцах на Донбассе. США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

О НАБУ и НАПК. В специальной антикоррупционной прокуратуре считают, что антикоррупционные ведомства НАБУ и НАПК неправомерно используют свои полномочия друг против друга, пренебрегая законодательством Украины.

О доме Ким Кардашьян. Украинка Марина Актон, которая в 2005-2010 годах занимала должность помощницы бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, приобрела дом Ким Кардашьян за $ 17,8 млн.

Темы: НасироваэропортПольшаНовинскийРосcия
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