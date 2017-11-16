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Апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжний захід водію Touareg

Четвер, 16 листопада 2017, 19:10
Апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжний захід водію Touareg
Укрінформ

Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно другого підозрюваного в смертельній ДТП Геннадія Дронова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційну скаргу ... залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі, озвученій суддею Ярославом Чопенком.

Зазначається, що Дронов брав участь у засіданні в режимі відеоконференції. В момент оголошення ухвали він впав на стіл. Після цього зв'язок відключили.

Як відомо, 16 листопада 2017 року до оголошення рішення апеляційного суду Геннадій Дронов заявив, що може оголосити голодування.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова без можливості внесення застави.

6 листопада правоохоронці повідомили йому про підозру.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

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Теми: судДТПХарків
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