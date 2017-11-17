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Стало відомо, коли судитимуть Ситника за заявою НАЗК

П'ятниця, 17 листопада 2017, 14:34

Суд призначив дату розгляду справи про адміністративне порушення, в якому директора НАБУ Артема Ситника звинувачує НАЗК.

Про це повідомляється на сайті Державної судової адміністрації.

Справу розглядатиме Солом'янський районний суд Києва, початок розгляду - 28 листопада о 10:30.

Вестиме засідання суддя Оксана Криворот.

Повідомляється, що приводом для слухання є можливе порушення Ситником ч. ст. 188-46 Кодексу про адміністративні правопорушення (невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції).

 

Як повідомлялося, НАЗК направило до суду протокол про адміністративне правопорушення Ситника.

У заяві відомства вказується, що директор НАБУ вчасно не відповів на запити щодо "надання довіреності на представлення його інтересів працівникам юридичного департаменту Національного антикорупційного бюро України".

Як відомо, у понеділок Ситник заявив, що події останнього часу навколо бюро - тиск влади на антикорупціонерів. Він також заперечив конфлікт інтересів із директором НАЗК Наталею Корчак.

Він зазначив, що отримав запит від НАЗК саме тоді, коли розслідував використання директором Нацагентства Наталією Корчак та її чоловіком автомобіля та паркомісця, які були не задекларовані.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство із запобігання корупції запросило директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК. В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

У свою чергу НАБУ каже, що надало інформацію і документи, які запитувало НАЗК. Водночас бюро підозрює голову НАЗК Наталю Корчак у конфлікті інтересів.

Євген Кізілов, УП

Теми: СитникНАБУсуд
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