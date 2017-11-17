Стало известно, когда будут судить Сытника по просьбе НАПК

Суд назначил дату рассмотрения дела об административном нарушении, в котором директора НАБУ Артема Сытника обвиняет НАЗК.

Об этом сообщается на сайте Государственной судебной администрации.

Дело будет рассматривать Соломенский районный суд Киева, начало рассмотрения - 28 ноября в 10:30.

Вести заседание будет судья Оксана Криворот.

Сообщается, что поводом для слушания является возможное нарушение Сытником ч.1 ст. 188-46 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

Как сообщалось, НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении, допущенном Сытником.

В заявлении ведомства указывается, что директор НАБУ вовремя не ответил на запросы по "предоставлению доверенности на представление его интересов работникам юридического департамента Национального антикоррупционного бюро Украины".

Как известно, в понедельник Сытник заявил, что события последнего времени вокруг бюро - давление власти на антикоррупционеров. Он также опроверг конфликт интересов с директором НАПК Натальей Корчак.



Он отметил, что получил запрос от НАПК именно тогда, когда расследовал использование директором Нацагентства Натальей Корчак и ее мужем автомобиля и паркоместа, которые не были задекларированы.



Ранее НАПК пригласило директора Сытника для дачи объяснений невыполнения им требований агентства. Там считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал НАПК в предоставлении информации и документов.



В свою очередь НАБУ отрицает обвиения НАПК и подозревает главу агентства Наталью Корчак в конфликте интересов.

Евгений Кизилов, УП