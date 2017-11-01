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Україна пропонує Канаді спільно будувати літаки та освоювати космос

Середа, 1 листопада 2017, 23:42

Україна пропонує Канаді об`єднати зусилля для реалізації проектів аерокосмічної галузі - літакобудування, створення стартової платформи для космічних запусків та будування супутників.

Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу на канадсько-українському круглому столі з питань співпраці в аерокосмічній сфері в Монреалі, передає Урядовий портал. 

"Між Україною та Канадою є великі можливості, які ми можемо використовувати в аерокосмічній сфері. Україна є космічною державою, ми маємо прекрасний досвід, науку, яка може бути дуже корисною на даному етапі поєднання нашої співпраці. Наш досвід в поєднанні з досвідом канадських партнерів може дати результат. Ми можемо розпочати нову сторінку побудови наших відносин, і хочемо виступати надійними партнерами", - підкреслив Гройсман.

Прем`єр також наголосив, що співпраця "включатиме освоєння Арктичного регіону Канади, виробництво літаків та авіаційних симуляторів для мирного дослідження космосу та розвиток космічної науки.

Як відомо, раніше Гройсман анонсував, що влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.

Теми: УкраїнаКанада
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