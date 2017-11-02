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Грузія починає екстрадицію затриманого Кардави

Четвер, 2 листопада 2017, 10:56

Прокуратура Грузії заявляє про початок процедури екстрадиції щодо затриманого 1 листопада в Україні екс-начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу грузинської прокуратури.

Відзначається, що Кардава, який залишив Грузію в 2012 році після зміни влади, був оголошений в міжнародний розшук за звинуваченням в скоєнні низки злочинів, зокрема передбачених статтями "співучасть у тортурах", "тортури".

Кардаві заочно пред’явили звинувачення в привласненні і розтраті державних коштів.

Згодом СБУ підтвердила, що затримала Кардаву.

"Згідно з постановою Галицького районного суду Івано-Франківської області громадянину Грузії обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном 40 діб та розпочато процедуру його екстрадиції на батьківщину", - повідомили у прес-службі відомства.   

Напередодні "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ повідомив, що колишнього керівника військової поліції міністерства оброни Грузії Мегіса Кардаву затримали при в'їзді в Україну з підробленим паспортом і планують екстрадувати.

Кардаву ЗМІ також називали близьким лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Однак Саакашвілі заявив, що навіть не бачився з Кардавою.

Теми: Грузія
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