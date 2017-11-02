Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Google News забанив росагентство, яке пов'язують із "фабрикою тролів"

Четвер, 2 листопада 2017, 11:14

Російська інформагенція "Федеральное агентство новостей" заявляє, що сервіс Google News перестав видавати її новини.

Згідно зі заявою редакції, це сталося в ніч з 26 на 27 жовтня.

"При цьому в сервісі Google.News видалено також і архів усіх новин ФАН із моменту створення агентства", – додає ресурс.

 
Скрін-шот ФАН

ФАН пов'язує дії Google Incorporated зі своїми матеріалами щодо Сирії.

"Редакція ФАН упевнена, що припинення доступу користувачів сервісу Google.News до новин "Федерального агентства новостей" є актом політичної цензури, яка вигідна уряду США, виконаної з метою обмеження поширення інформації про боротьбу з міжнародним тероризмом", – ідеться в заяві.

Редакція і журналісти ФАН вважають за необхідне "заборонити сервісу Google.News здійснювати політичне цензурування засобів масової інформації, що діють у рамках закону про ЗМІ, і повернути трансляцію новин ФАН у сервіс Google.News".

Ресурс готує звернення до суду, Антимонопольної служби РФ та інших органів контролю.

Раніше журналісти РБК з'ясували, що ФАН пов'язаний із російською "фабрикою тролів", зазначає Meduza.

"Федеральное агентство новостей" створили у 2014 році. Його офіс розташований у Санкт-Петербурзі на вулиці Савушкіна – там же, де розташовувалася "фабрика тролів", співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

У розслідуванні йшлося, що з "фабрикою тролів" пов'язана ціла "медіагрупа" на півтора десятки видань – і ФАН, з аудиторією 11 млн користувачів на місяць, є головним із них.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІмедіаінтернетСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: