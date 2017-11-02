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Українська делегація подарувала Трюдо вітчизняні шкарпетки

Четвер, 2 листопада 2017, 20:51

Українська делегація, яку очолив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, подарувала очільнику уряду Канади Джастіну Трюдо вітчизняні шкарпетки.

Про це розповіла заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва Наталія Микольська.

"Багато пишуть про шкарпетки Джастіна Трюдо. Тепер у його колекції є MadeInUkraine. З Володимиром Гройсманом просуваємо український експорт", — написала вона на свій сторінці у Twitter.

Як відомо, українська делегація разом з Володимиром Гройсманом приїхала до Канади з офіційним візитом. Під час нього прем’єр зазначив, що Україна розраховує на посилення політичного діалогу з Канадою та розширення дії Угоди про зону вільної торгівлі.

Сторони обговорили ситуацію на сході України та можливості розгортання на Донбасі миротворчої операції під егідою ООН.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо відомий своєю звичкою підбирати до класичних костюмів різнокольорові шкарпетки з різними малюнками. Цю його звичку вже назвали "шкарпетковою дипломатією".

Теми: КанадаУкраїнаГройсман
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