Популярний в США twitter-акаунт користувача під ім'ям Дженна Абрамс, який був створений російською"фабрикою тролів", пошив у дурні весь світ.

Про це пише The daily beast.

Дженна Абрамс, яка мала думку про все, починаючи від чоловіків, які розставляють ноги в метро, ​​і закінчуючи балістичними ракетами, ніколи не існувала.

Але Абрамс привернула увагу практично всіх американських новинних агентств.

Абрамс, яка в якийсь час могла похвалитися майже 70 000 читачами в Twitter, цитувалася в статтях Bustle, US News і World Report, USA Today, кількома місцевими філіями Fox, InfoWars, BET, Yahoo Sports, Sky News, Breitbart, The Washington Post , Mashable, New York Daily News, France24, HuffPost, The Daily Caller, The Telegraph, CNN, BBC, Gizmodo, The Independent, The Daily Dot, The Observer, Business Insider, National Post, Refinery29, Times of India, BuzzFeed, The Daily Mail, The New York Times і, звісно ж, "Росія сьогодні" і "Спутник".

Багато з цих статей не мали ніякого відношення до Росії або політики. Навпаки, починаючи з 2014 року, обліковий запис Абрамс створив образ мовчазної, без надмірностей, молодої американської жінки, яка пише вірусні твітти.

Потім, набравши велику кількість читачів, вона почала розпалювати ворожнечу з приводу імміграції, сегрегації і Дональда Трампа, особливо в період виборів 2016 року.

"Тим людям, які ненавидять прапор Конфедерації. Чи знаєте ви, що прапор і війна були не про рабство, а про гроші", - писала Абрамс в квітні минулого року.

Твітт став вірусним, заробивши купу глузувань з боку журналістів, істориків і знаменитостей, але викликав підтримку з боку праворадикальних користувачів, які прийшли на її захист.

Навіть Майкл Макфол, колишній посол США в Росії і експерт з російської пропаганди, був втягнутий в дискусію з Абрамс.

Проникнення Абрамс в американські новинні видання показує, наскільки сильно вплинула російська троль-ферма на американський дискурс напередодні виборів в 2016 році, і ілюструє, як російські провокації можуть просочуватися в американські мейнстрімові ЗМІ, навіть без єдиного долара, витраченого на рекламу.

Як відомо, раніше компанія Facebook заявила, що близько 126 мільйонів американських користувачів могли бачити контент, опублікований російськими оперативниками в соцмережі за останні два роки.

Facebook нарахувала 80 000 постів подібного змісту, опублікованих як до, так і після виборів.

За даними Reuters, компанія Twitter нарахувала 2 772 облікових записи, які пов'язані з російськими оперативниками.

В Google заявили, що виявили витрати на суму близько 4700 доларів США на рекламу, пов'язану з Росією, під час виборчого періоду у 2016 році.