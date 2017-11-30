На адмінбудівлях у Луганську з'явилися російські прапори – ЗМІ

У середу на кількох адміністративних будівлях в окупованому Луганську поруч з прапорами терористичної організації "ЛНР" з'явилися прапори Росії.

Про це пише "Новая газета".

Зазначається, що ніяких політичних заяв про необхідність входження до складу Росії при цьому зроблено не було.

Видання повідомляє, що тимчасово виконуючий обов'язки ватажка бойовиків ОРЛО Леонід Пасічник не проявляє публічної активності з моменту затвердження своєї кандидатури.

Як відомо, "в.о глави ЛНР" призначили "главу МДБ ЛНР" Леоніда Пасічника після того, як колишній ватажок бойовиків Ігор Плотницький заявив про "відставку за власним бажанням".

Ввечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок ОРЛО Ігор Плотницький.

У той же день росЗМІ повідомили, що автомобільний кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

25 листопада СБУ заявила, що до окупованих районів Луганської області прибули додаткові сили ПВК "Вагнера" для збройної підтримки так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Також заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко заявив, що в окупованому Луганську розповсюджують листівки із закликами до об'єднання з так званою "ДНР".