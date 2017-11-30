На админзданиях в Луганске появились российские флаги – СМИ

В среду на нескольких административных зданиях в оккупированном Луганске рядом с флагами террористической организации "ЛНР" появились флаги России.

Об этом пишет "Новая газета".

Отмечается, что никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав России при этом сделано не было.

Издание сообщает, что временно исполняющий обязанности главаря боевиков ОРЛО Леонид Пасечник не проявляет публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры.

Как известно, "в.о главы ЛНР" назначили "главу МГБ ЛНР" Леонида Пасечника после того, как прежний главарь боевиков Игорь Плотницкий заявил об "отставке по собственному желанию".

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

25 ноября СБУ заявила, что в оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Также заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что в оккупированном Луганске распространяются листовки с призывами к объединению с так называемой "ДНР".