США уперше нанесли авіудари по ІДІЛ у Сомалі

Військові США уперше нанесли два повітряних удари по позиціях ІДІЛ у Сомалі.

Про це заявило Африканське командування ЗС США, передає Укрінформ.

"Американські збройні сили в співпраці з федеральним урядом Сомалі 3 листопада провели два окремі повітряні удари по позиціях ІДІЛ на північному сході Сомалі, знищивши кілька терористів", - йдеться у заяві.

Перший удар був здійснений опівночі, другий – близько 11-ї години дня п'ятниці.

"Збройні сили США продовжуватимуть використовувати всі дозволені законні заходи для захисту американців та відведення терористичних загроз", - наголосили в ЗС США.

Як відомо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американські військові залишаться в Іраку до остаточної перемоги над бойовиками "Ісламської Держави".