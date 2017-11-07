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Після анексії Криму на материк виїхало лише 217 співробітників СБУ

Вівторок, 7 листопада 2017, 03:33

Після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхало 217 з 1619 співробітників Служби безпеки України.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит народного депутата України Дмитра Тимчука, копію якого він надав Крим.Реалії.

Згідно з документом, до 1 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь проходили військову службу 1619 військовослужбовців СБУ.

"Після окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь на материкову частину України прибуло 217 військовослужбовців, в тому числі офіцерів - 210, військовослужбовців за контрактом осіб сержантського і старшинського складу - 7", - йдеться в документі.

 
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Як відомо, деякі колишні співробітники ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим зрадили присязі і перейшли на службу в ФСБ РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУКриманексія
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