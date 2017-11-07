Під Радою зібралися близько 500 мітингувальників

Біля будівлі Верховної Ради вранці 7 листопада зібралися близько 500 громадян.



Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вони зосередилися на площі Конституції, у Маріїнському парку і на вулиці Грушевського, де встановлено намети і польові кухні.



Деякі з присутніх тримають національні прапори України і прапори "Руху нових сил".



Люди спілкуються, п'ють чай. З акустичних систем, встановлених біля сцени, звучать патріотичні пісні.



Біля всіх входів до будівлі парламенту і комітетів Верховної Ради чергують групи правоохоронців.



При підходах до вулиці Грушевського знову встановлено рамки металошукачів.



У цілому обстановка станом на 10:00 спокійна.



Як відомо, 29 жовтня під будівлею парламенту пройшло віче "Всеукраїнський збір за велику політичну реформу", у якій, зокрема, взяла участь партія "Рух нових сил" і її лідер Міхеїл Саакашвілі.



Він закликав до дострокових парламентських і президентських виборів і скликав наступний мітинг під Верховною Радою на 7 листопада.



Мітингувальники вимагають ухвалити новий закон про вибори народних депутатів, створити антикорупційний суд і скасувати депутатську недоторканність.