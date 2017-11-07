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Під Радою зібралися близько 500 мітингувальників

Вівторок, 7 листопада 2017, 09:30

Біля будівлі Верховної Ради вранці 7 листопада зібралися близько 500 громадян.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вони зосередилися на площі Конституції, у Маріїнському парку і на вулиці Грушевського, де встановлено намети і польові кухні.

Деякі з присутніх тримають національні прапори України і прапори "Руху нових сил".

Люди спілкуються, п'ють чай. З акустичних систем, встановлених біля сцени, звучать патріотичні пісні.

Біля всіх входів до будівлі парламенту і комітетів Верховної Ради чергують групи правоохоронців.

При підходах до вулиці Грушевського знову встановлено рамки металошукачів.

У цілому обстановка станом на 10:00 спокійна.

Як відомо, 29 жовтня під будівлею парламенту пройшло віче "Всеукраїнський збір за велику політичну реформу", у якій, зокрема, взяла участь партія "Рух нових сил" і її лідер Міхеїл Саакашвілі.

Він закликав до дострокових парламентських і президентських виборів і скликав наступний мітинг під Верховною Радою на 7 листопада.

Мітингувальники вимагають ухвалити новий закон про вибори народних депутатів, створити антикорупційний суд і скасувати депутатську недоторканність.

Теми: акціїВерховна Рада
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