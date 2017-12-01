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У житлі чоловіка, що кинув гранату у суді Нікополя, провели обшук

П'ятниця, 1 грудня 2017, 09:32
У житлі чоловіка, що кинув гранату у суді Нікополя, провели обшук

Правоохоронці встановили автомобіль, яким приїхав чоловік, що підірвав гранату у суді Нікополя, та провели обшуки за місцем його проживання.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Поліція встановила автомобіль, на якому приїхав чоловік, який підірвав. Це автомобіль "Мерседес Віто". Його оглянули. Також провели обшук за місцем проживання того чоловіка. Заборонених предметів не виявили", - сказав Тракало.

Він додав, що станом на ранок 1 грудня, у лікарні перебуває 6 постраждалих від вибуху у суді.

"З них зокрема, двоє підсудних, 2 поліцейських конвою та 2 цивільних", - сказав речник поліції.

На місці події працювали вибухотехніки, всі знайдені залишки відправлені на експертизу.

"За попереднім висновком, вибухнула граната Ф-1", - підсумував Тракало.  

Як відомо, близько 11:30 30 листопада у суді Нікополя стався вибух – попередньо, двох гранат.

До лікарень звернулися 10 осіб, 1 чоловік загинув на місці.

Згодом у лікарні померла ще одна людина – підсудний, 1977 року народження.

За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) ККУ.

Ірина Балачук, УП
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