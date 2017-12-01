Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джима виграла другу медаль на етапі Кубка світу у Швеції

П'ятниця, 1 грудня 2017, 19:01

Українка Юлія Джима виграла бронзу у спринті на 7,5 км на етапі Кубка світу у шведському Остерсунді.

На двох вогневих рубежах Джима відстрілялася без промахів. Виграла гонку німкеня Денніз Германн. Переможниці Джима програла 19,6 сек. Причому, Германн фінішувала з одним промахом.

Срібло дісталося француженці Жюстін Бреза, котра показала на три секунди кращий час, ніж в українки. Ближче до завершення гонки могла відібрати медаль у Юлії норвежка Солемдаль, але на фінішному відрізку не змогла покращити час українки.

Нагадаємо, що Джима стала бронзовим призером і в індивідуальній гонці.

Микола Аврамчук для УП

Теми: спортбіатлонУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
спорт
Відому російську тенісистку не пустили до Польщі
Українські шпажистки бойкотують індивідуальний турнір чемпіонату світу з фехтування
Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: