Під судом, де Саакашвілі, збираються активісти
Станом на 9:15 під Печерським судом, куди вранці привезли екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, збираються активісти.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
Люди очікують, що суд розпочнеться об 11:00.
Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький ще не знає часу початку засідання.
"Я зараз у суді. Чекаємо час розгляду", - повідомив він "Українській правді".
Наразі на місці близько 20 людей.
За словами помічниці Саакашвілі Ірини Федоренко, наразі у суді присутня дружина екс-президента Грузії Сандра Рулофс.
Суд оточили правоохоронці та нацгвардійці.
Разом їх більше 300 осіб.
Два в'їзди до будівлі суду заблоковані автомобілями поліції.
Поблизу суду стоять 12 автобусів Нацгвардії та більше 10 машин патрульних.
Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації.
На місці також два пожежних авто.
Поліція коментарів не дає.
Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.
Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.