Під судом, де Саакашвілі, збираються активісти

Станом на 9:15 під Печерським судом, куди вранці привезли екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, збираються активісти.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Люди очікують, що суд розпочнеться об 11:00.

Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький ще не знає часу початку засідання.

"Я зараз у суді. Чекаємо час розгляду", - повідомив він "Українській правді".

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Наразі на місці близько 20 людей.

За словами помічниці Саакашвілі Ірини Федоренко, наразі у суді присутня дружина екс-президента Грузії Сандра Рулофс.

Суд оточили правоохоронці та нацгвардійці.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Разом їх більше 300 осіб.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Два в'їзди до будівлі суду заблоковані автомобілями поліції.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Поблизу суду стоять 12 автобусів Нацгвардії та більше 10 машин патрульних.

Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації.

Фото Євгена Руденка

Фото Євгена Руденка

На місці також два пожежних авто.

Фото Євгена Руденка

Поліція коментарів не дає.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.