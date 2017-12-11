Под судом, где Саакашвили, собираются активисты

По состоянию на 9:15 под Печерским судом, куда утром привезли экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, собираются активисты.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Люди ожидают, что суд начнется в 11:00.

В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий еще не знает времени начала заседания.

"Я сейчас в суде. Ждем времени рассмотрения", - сообщил он "Украинской правде".

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Сейчас на месте около 20 человек.

По словам помощницы Саакашвили Ирины Федоренко, в суде присутствует супруга экс-президента Грузии Сандра Рулофс.

Суд окружили правоохранители и нацгвардейцы.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Вместе их более 300 человек.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Два въезда к зданию суда заблокированы автомобилями полиции.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Вблизи суда стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных.

Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.

Фото Евгения Руденко

Фото евгения Руденко

На месте также две пожарных машины.

Фото евгения Руденко

Полиция комментариев не дает.

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.

Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.