Под судом, где Саакашвили, собираются активисты
По состоянию на 9:15 под Печерским судом, куда утром привезли экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, собираются активисты.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.
Люди ожидают, что суд начнется в 11:00.
В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий еще не знает времени начала заседания.
"Я сейчас в суде. Ждем времени рассмотрения", - сообщил он "Украинской правде".
Сейчас на месте около 20 человек.
По словам помощницы Саакашвили Ирины Федоренко, в суде присутствует супруга экс-президента Грузии Сандра Рулофс.
Суд окружили правоохранители и нацгвардейцы.
Вместе их более 300 человек.
Два въезда к зданию суда заблокированы автомобилями полиции.
Вблизи суда стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных.
Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.
На месте также две пожарных машины.
Полиция комментариев не дает.
Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.
Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.
Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.