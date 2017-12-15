ГПУ направила до суду справу Каськіва

Генеральна прокуратура закінчила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному проваджені за підозрою колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у вчиненні злочинів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, йдеться про злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Лисенко додав, що 14 грудня до Печерського районного суду Києва було направлено обвинувальний акт стосовно Каськіва для розгляду по суті.

Як відомо, 4 грудня Апеляційний суд залишив ухвалу Печерського суду про Владиславу Каськіву.

Генпрокуратура просила збільшити заставу зі 160 тисяч гривень, що їх призначив Печерський райсуд, до півмільйона гривень.

1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

Читайте також: "Добровільно-примусово. Що відомо про повернення Каськіва до України"