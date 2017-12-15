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ГПУ направила в суд дело Каськива

Пятница, 15 декабря 2017, 17:48

Генеральная прокуратура закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

По его словам, речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

Лысенко добавил, что 14 декабря в Печерский районный суд Киева был направлен обвинительный акт в отношении Каськива для рассмотрения по существу.

Как известно, 4 декабря Апелляционный суд оставил решение Печерского суда по Владиславу Каськиву.

Генпрокуратура просила увеличить залог по 160 тысяч гривен, которые назначил Печерский райсуд, до полумиллиона гривен.

1 ноября 2017 экс-главу Госкоминвестпроекта Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч грн. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7500000 гривен ущерба.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда в отношении Каськива.

Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

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Темы: ГенпрокуратурасудКаськив
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