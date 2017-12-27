Головні новини дня – за 60 секунд

Обмін полоненими відбувся, Гройсман хоче звільнити главу "Укроборонпрому", в Україні побудують завод боєприпасів, Луценко вважає помилкою конфлікт з НАБУ, РФ проти миротворців - новини, які обговорювали 27 грудня.

Про обмін полоненими. Обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Україна з 306 чоловік передала 237, а 40 осіб були звільнені і 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Про "Укроборонпром". Прем’єр-міністр ініціює відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.

Про завод боєприпасів. Уже передбачено 1 мільярд 400 мільйонів гривень на початок будівництва заводу, який, передусім, виготовлятиме боєприпаси старого зразка для Збройних сил України.

Про помилки Луценка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прийшли до єдиної думки, що публічне зведення рахунків є помилкою.

Про РФ та миротворців. Росія не допустить роботи миротворців ООН на всій території Донбасу, захопленій бойовиками, включаючи свій кордон.

Про Крим. Світові автомобільні бренди працюють в окупованому Росією Криму в обхід введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки санкцій за незаконне анексію півострова.

Про Довгого. Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження стосовно народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого.

Про Дєєву. Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.