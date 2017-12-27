Луценко визнав помилкою публічне зведення рахунків з НАБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прийшли до єдиної думки, що публічне зведення рахунків є помилкою.

Про це Луценко розповів в інтерв'ю українським телеканалам, показаному у вівторок ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зустрілися з паном Ситником буквально днями, після його повернення з США. Ми обговорили ситуацію і спільно прийшли до того, що було помилкою публічно зводити рахунки. Заяви НАБУ, що їм перешкоджають, інші речі, в тому числі, з мого боку ", - сказав він

Луценко нагадав, що направив до Верховної Ради пропозиції щодо змін до законів, які, на його думку, є "неадекватними".

"Наприклад, набір нелегальних агентів на відкритих конкурсах. Але це закон, і якщо він неправильний, то його змінюють, а не порушують", - вказав він.

Як повідомлялось, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У свою чергу глава НАБУ Артем Ситник слова Луценка спростував. Також із заявою з цього приводу виступило ФБР.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

Згодом стало відомо, що Пімахова у 2012 році купила і оформила на матір квартиру у Києві за 3 мільйони гривень. Чиновниця з 1999 року працює на державних посадах, бізнесу ніколи не мала. У 2016 році заробила лише 132 тисячі гривень, чоловік її не заробив нічого.

Окрім квартири в Києві вона записала на маму дорогий автомобіль Porsche Cayenne.

6 грудня глави фракцій БПП і НФ внесли до Верховної Ради законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Через кілька годин він був знятий з порядку денного.

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